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Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Hafriyat çalışmaları başlayan Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar yeri inşaatının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz Mart ayında yapım ihalesi tamamlanan Kapalı Pazar yerinde çalışmalar başladı. Çalışma yapılacak alanın etrafının çevrelenmesi ile başlayan çalışmalar hızlı bir şekilde hafriyat ve zemin iyileştirme çalışmaları ile devam ediyor.

Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde eski kapalı pazarın bulunduğu alana yapılacak Kapalı Pazar yerinde 14 bin 250 metrekare kapalı alan içerisinde 1 adet dükkan alanı 31 metrekare olan 30 adet dükkan ve kiralanabilir alan bulunuyor. Kapalı Pazar yeri ayrıca tuhafiye bölümü 679 kişilik, sebze- meyve bölümü de 859 kişilik olarak planlandı.

(FSİ-MET-Y)



18.04.2017 16:30:51 TSI

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