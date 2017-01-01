18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kale'den Cihanbeyli halkına teşekkür

18 Nisan 2017 Salı, 16:26
Başkan Kale'den Cihanbeyli halkına teşekkür
Başkan Kale'den Cihanbeyli halkına teşekkür

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, 16 Nisan Halk Oylamasında anayasada yapılan değişikliklere destek veren Cihanbeyli halkına teşekkür etti.
Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle gelen yeniliklerin, artık tüm milletin hizmetinde olduğunu belirten Başkan Kale, milletimizin yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçme kararını verdiğini kaydetti.
Halk oylaması çalışmaları kapsamında Cihanbeyli'de canla başla yeni ve büyük Türkiye için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kale, "Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Cihanbeylimizde gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmadık. İlçemizi karış karış dolaşarak yeni sistemin gerekliliğini anlattık. Milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımız, belediye başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla el ele vererek ilçemizden güçlü bir 'Evet' çıkması için verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Şimdi görüyoruz ki yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. İlçemiz, anayasada yapılan değişikliklere tam destek verdi. Gerek taşra mahallelerimizde ve gerekse de ilçe merkezimizde yüksek bir oranda sandıktan 'Evet' oyu çıktı. Yüzde 60 üzerinde verilen bu destek bizleri hayli mutlu etti" dedi.

"Şereflikoçhisar'a teşekkür"
Halk oylaması öncesinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bazı mahallelerde de 'Evet' çalışmasına katıldığını hatırlatan Başkan Kale, bu bölgede de 'Evet' oylarının beklentilerin üzerinde çıktığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kale, "Halk oylaması öncesi Şereflikoçhisar'da vatandaşlarımızdan 'Evet' sözü almıştık. Özellikle Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin yoğun çalışma yaptığı bölgede halkımız 'Evet' yönünde tercihini kullanmış ve bizleri son derece mutlu etmiştir. Ben Şereflikoçhisarlı kardeşlerime de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Türkiye için bir dönüm noktası olan 16 Nisan referandumunun sağduyu içerisinde ve büyük bir demokratik olgunlukla geçtiğini ifade eden Başkan Kale, "Cihanbeyli'de sürekli iç içe olduğumuz vatandaşlarımızla bu vesileyle bir kez daha buluştuk. Evlerine, mahallelerine misafir olduğumuz hemşehrilerimizin büyük ilgisiyle karşılaştık. Halkımızın belediye çalışmalarından duydukları memnuniyet de bizleri ayrıca mutlu etti. Şimdi daha çok çalışma ve yaptığımız hizmetlerin kat be katını milletimize kazandırma vaktidir. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Onların hizmetkarı olan bizler de çalışma azim ve kararlılığımızı sürdürmekteyiz. Her şey Cihanbeylimiz için, her şey daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye için, her şey lider ülke Türkiye için" diye konuştu.
(US-AH-Y)

18.04.2017 16:34:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir, Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü kurdu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİR ESTETİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURDU
İtimat Bakkaliyesi ile çocuklar doğruluk ve cömertliği öğreniyor
YEREL

İTİMAT BAKKALİYESİ İLE ÇOCUKLAR DOĞRULUK VE CÖMERTLİĞİ ÖĞRENİYOR
Konya merkez ve ilçelerde turizm yatırımları devam ediyor
YEREL

KONYA MERKEZ VE İLÇELERDE TURİZM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Prof. Dr. Talal Chatila NEÜ'de panele katıldı
YEREL

PROF. DR. TALAL CHATİLA NEÜ'DE PANELE KATILDI
Başkan Özgüven çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Konya SMMM Odası Başkanı Özselek: &quot;İstikrar ve güven artacak&quot;
YEREL

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI ÖZSELEK: "İSTİKRAR VE GÜVEN ARTACAK"
&quot;Özel çocuklar&quot;ın fidanları toprakla buluştu
YEREL

"ÖZEL ÇOCUKLAR"IN FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU
Başkan Akyürek: &quot;Yeni dönemde yatırımlar artarak devam edecek&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "YENİ DÖNEMDE YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"
Otomobilden para çalan iki Kolombiyalı yakalandı
YEREL

OTOMOBİLDEN PARA ÇALAN İKİ KOLOMBİYALI YAKALANDI
&quot;Kod Adı 2023&quot; projesi eğitmen eğitimi
YEREL

"KOD ADI 2023" PROJESİ EĞİTMEN EĞİTİMİ
Meram'da hobi bahçesi başvuruları başladı
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
KTO Karatay Üniversitesi'nde söyleşi
YEREL

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDE SÖYLEŞİ
Beyşehir'de şehitler anısına futbol turnuvası başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ŞEHİTLER ANISINA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
YEREL

KONYA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 3 ÖLÜ
Seydişehir'e yeni kamu binası
YEREL

SEYDİŞEHİR'E YENİ KAMU BİNASI
Seydişehir Belediyesinin araç filosu güçleniyor
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİNİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Akyürek: &quot;Büyük Türkiye yolculuğunda el ele omuz omuza çalışacağız&quot;
YEREL

AKYÜREK: "BÜYÜK TÜRKİYE YOLCULUĞUNDA EL ELE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"
Başkan Altay: &quot;Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "KAZANAN TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ OLMUŞTUR"
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: &quot;İstikrar ve güven artacak&quot;
YEREL

TÜMSİAD KONYA ŞUBE BAŞKANI AKTAN: "İSTİKRAR VE GÜVEN ARTACAK"
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Başkan Özgüven: &quot;80 milyon kardeşçe büyük ve güçlü Türkiye'ye yürüyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "80 MİLYON KARDEŞÇE BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE YÜRÜYORUZ"
Karamercan: &quot;Yeni Türkiye'miz hayırlı olsun&quot;
YEREL

KARAMERCAN: "YENİ TÜRKİYE'MİZ HAYIRLI OLSUN"
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğurmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!