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Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden hatıra ormanı



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Karabük Ovacık karayolu kenarından oluşturulan hatıra ormanında 15 Temmuz'da şehit olan 249 şehidin adına öğrenciler tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Bilim ve Sanat Merkezi yetkileri bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

(ÇU-YE-Y)



18.04.2017 16:35:05 TSI

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