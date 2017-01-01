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Sarıkamış'ta kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma, kaçak kazı yapıldığı duyumu aldı. Bunun üzerine harekete geçen Sarıkamış Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, aldıkları duyumu değerlendirerek, operasyon düzenledi. Jandarma'nın düzenlediği operasyonda, M.S., C.A., S.T., A.P.,R.D.,M.K. ve C.S. izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alınırken, jandarma olay yerinde yaptığı incelemede, yaklaşık 2 metre derinliğinde, 1,5 metre genişliğinde çukur kazıldığını tespit etti.

Jandarma olay yerinde kullanılan 2 kürek, 2 kazma ve 1 metal dedektör ele geçirilerek muhafaza altında alındı. Olayla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilirken, gözaltına alınan şüpheli 7 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(IÇ-AT-Y)



18.04.2017 16:36:28 TSI

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