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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Çözüm Koleji öğrencileri Anıtkabir'i gezdi

18 Nisan 2017 Salı, 16:30
Çözüm Koleji öğrencileri Anıtkabir'i gezdi
Çözüm Koleji öğrencileri Anıtkabir'i gezdi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri hafta sonu düzenlenen etkinlikte öğretmenleri eşliğinde Anıtkabir ve Cumhuriyet Müzesi'ni gezdi.
Yozgat Çözüm Koleji 2,3 ve 4. sınıf öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde hafta sonu Anıtkabir ve Cumhuriyet Müzesi'ni gezerek tarihi yerinde öğrendi. Anıtkabir'i gezen öğrenciler gruplar halinde ve rehber öğretmenler eşliğinde müzeleri ziyaret ederek tarih hakkında bilgi sahibi oldu. Müzeyi gezen öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel kıyafetlerini, tarihi eşyalarını yakından inceleme fırsatı buldular. Öğrencilere bu gezide ülkenin hangi zorluklarla nasıl kazanıldığı bilinci, öğretmenler tarafından aşılandı. Öğrenciler özellikle Kurtuluş Savaşı'nın simgelendiği bölümlerde milli duyguyu hissetti. Öğrenciler Anıtkabir ve Cumhuriyet Müzesi'nin ardından akvaryumu gezdi.
(BMG-UY-Y-)

18.04.2017 16:38:17 TSI
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