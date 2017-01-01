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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Yöneticilerden esnaflara Turizm Haftası çiçeği

18 Nisan 2017 Salı, 16:32
Yöneticilerden esnaflara Turizm Haftası çiçeği
Yöneticilerden esnaflara Turizm Haftası çiçeği

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya'da Vali Salih Işık ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir, diğer yetkililer ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında sokakları dolaşıp esnaflara çiçek dağıttılar.
Turizmde 'marka kent' olan şehirde hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay da katıldı.
Esnafların gezilmesinin ardından Hazeranlar Konağı'nda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından sergi açıldı. Sergiyi gezen Vali Işık ve beraberindekiler usta öğreticilerden bilgi aldılar.
(MÇ-SLH-Y)

18.04.2017 16:40:09 TSI
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