YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şaphane'de 480 öğrenciye hediye

Şaphane'de 480 öğrenciye hediye



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Küthaya'nın Şaphane Kızılayı Şubesi yetkilileri, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle ilçedeki okulları ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Şaphane Kızılay Şube Başkanı İbrahim Tokyay, "Bugün Şaphane Anaokulu öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Metin Koz ile Şaphane Kızılay Şubesi olarak Kutlu Doğum Haftası sebebiyle ziyaret ettik.Yaklaşık 480 öğrencimize Şaphane Kızılay şubesi olarak hediyeler verdik. Öğrencilerimze kutlu doğum haftasının önemini anlatık. Ayrıca Kızılay'ın görevlerini anlattık.Kan bağışının önemini onlara aktardık. Geleceğin genç Kızılay gönüllülerini kazanmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. (YD-EFE)



18.04.2017 16:44:49 TSI

NNNN

