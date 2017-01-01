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Büyükşehir, Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü kurdu

18 Nisan 2017 Salı, 16:41
Büyükşehir, Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü kurdu
Büyükşehir, Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü kurdu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunarak özgün proje tasarımları oluşturulması ve şehir estetiğine katkı sağlanması amacıyla Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü kurdu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü kurdu. Şehir estetiğinin son derece önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Yeni dönemde en önemli vurgularımızdan birisi şehir estetiği idi. Burada amaç insanların temiz bir havada rahat edeceği, şehrin görünümü, şehrin mobilyaları, çevre düzeni gibi konuların oluşturulmasıydı. Bu maksatla hizmet verecek olan Şehir Estetiği Müdürlüğümüze ilk etapta kazıcı yükleyici, çift kabin kamyonet ve konteyner aldık. Teknik donanımı ve teknik ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Amaçlarının ana arterlerde, caddelerde, şehir meydanlarında ve önemli mekanlarda bir bütün olarak kentsel güzelliğin sağlanması olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Selçuklu, Osmanlı ve günümüz mimarisiyle uyumlu görüntüyü şehrimizde oluşturmak için çalışıyoruz. Bu noktada bütün hemşehrilerimizin Şehir Estetiği Müdürlüğümüze destek vermesini istiyoruz. Gördükleri olumsuz görüntüleri müdürlüğümüze ya da belediyeye yansıtmalarını istiyoruz. Böylece şehrimizin daha güzel bir görüntüye kavuşmasına hep birlikte katkı yapmış olacağız" diye konuştu.
Şehirde özellikle prestij alanların tespitinin yapılması ve bu alanlarda özgün proje tasarımları ve şehir donatıları ile şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin yansıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü için 4 adet kazıcı yükleyici, 4 adet konteyner ile 5 adet çift kabin kamyonet alındı. Vatandaşlar, şehrin estetiği ile ilgili konularda 221 66 80 numaralı telefonu arayabilecek.
(US-AH-Y)

18.04.2017 16:49:17 TSI
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