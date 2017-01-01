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Akyaka'da hayvan hırsızlığı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Akyaka İlçesi'nde bir vatandaşa ait 8 büyükbaş hayvan çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Akyaka'da İ.Y. isimli vatandaşa ait ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ahırın kapısı kırılmak suretiyle çalındı. Hayvanlarının çalındığını anlayan İ.Y. durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, olay yeri ve hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Jandarmanın yaptığı incelemede, kulak küpe numarası bulunmayan ve İ.Y.'ye ait olduğu olan 1 büyükbaş hayvan bulundu. Jandarmanın yaptığı detaylı incelemede, arazide araç izleri bulundu. Olayla ilgili olarak Kars Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tahkikat başlatıldı.

Öte yandan Jandarma'nın, İ.Y.'ye ait büyükbaş hayvanların bulunması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

(IÇ-AT-Y)



18.04.2017 16:50:12 TSI

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