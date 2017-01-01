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Bademli Mahallesine MASKİ hizmetleri anlatıldı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun Kırkağaç'ın Bademli ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan hizmetleri anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Kırkağaç ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretinde Genel Müdür Coşkun'a, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ile MASKİ ilçe Şefi Ersin Bülbül eşlik etti. Mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Coşkun, mahallede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Bademli sakinlerinin altyapıya ilişkin talep ve isteklerini dinleyen Genel Müdür Yardımcısı Bilgen de, mahalleye hizmetlerin devam edeceğini belirterek, iletilen taleplerin en kısa zamanda yerine getirileceğini söyledi.

Bademli halkının hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Mustafa Köken, "Mahallemizdeki içme suyu şebekemiz sorunluydu. Kanalizasyon hattımız ise sadece bazı bölgelerimizde mevcuttu. Eskiden mahalleyi saran kanalizasyon kokusundan dolayı çok rahatsız oluyorduk. Çok kötü bir durumdaydık. Her iki hattımız da MASKİ tarafından tamamen yenilendi ve sağlıklı hale getirildi. Allah razı olsun. Vatandaşlarımız da çalışmalardan dolayı çok mutlular. Genel olarak Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Bütün sıkıntılarımız bir bir çözülüyor" diye konuştu.

Mahallenin 4 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattının tamamen yenilendiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, yapılan tüm çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için olduğunun altını çizdi. Amaçlarının Manisa'nın 1088 mahallesine birden kaliteli altyapı hizmeti ulaştırmak olduğunu ifade eden Genel Müdür Coşkun, "2017 yılı içerisinde 95 ve 130 Mahalle Projelerimiz ile il genelindeki altyapı sıkıntılarına çözümler üretmeye devam ediyoruz. 2 buçuk yıl gibi kısa sürede sağladığımız yapılanmayla sunduğumuz hizmetler apaçık ortada. 95 Mahalle Projesi kapsamında Bademli Mahallemizdeki vatandaşlarımızın uzun yıllar kullanacağı sağlıklı altyapı inşa çalışmalarımızı noktaladık. Mahallemizin sokakları şehir merkezinden farksız hale getirildi. Amacımız, şehir merkezinde oturan vatandaşlarımız ile mahallelerimizde ikamet eden hemşerilerimizin yaşam standartlarını aynı seviyeye taşımak" dedi.

(AY-Y)



18.04.2017 16:51:15 TSI

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