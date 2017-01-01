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Harran üniversitesinde 4. bilişim günleri başladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öncülüğünde, iki gün devam edecek olan 4. bilişim günleri etkinliği başladı.

Mühendislik Fakültesi tarafından, 18-19 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek konferans açılış konuşmalarıyla başladı. Mühendislik Fakültesi büyük amfisinde gerçekleşen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar Genel Sekreter Mehmet Akif Nacar, Dekanlar öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılışında söz alan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bürhan Akpunar, "Bir üniversitedeki en anlamlı girişimler öğrenci merkezli olan girişimlerdir" dedi.

Bürokrasinin ilk iki sırayı doldurduğu, hocaların sonraki iki sırada bulunduğu öğrencilerin ise yer bulduğunca oturduğu toplantılar aslında o üniversite veya kurumda devletin merkezli olduğununu söyleyen Prof. Dr. Akpunar, "Bu anlamda bakıldığında bunun kötü bir görüntü olmadığı, bugünkü toplantıda öğrencilerin merkezde olduğu bir anlamda geleceğimizin merkezde olduğu bir toplantı olduğunu" söyledi. Açılış konuşmalarının ardından liderlik ve girişimcilik konusunda Merve Akman'ın yaptığı sunumla konferansa başladı. İki gün devam edecek olan konferansın ilk gününde sosyal medya konusunda Hasan Yasin Türkyılmaz, ağ yönetiminde konusunda Gökhan Akın, ütopyana dokun kişisel gelişim konusunda Özgür Akın, yüksek başarımlı hesaplama sistemleri ve geleceği konusunda Bahadır Demircioğlu birer sunum yaptı.

Programın ikincisinde gününde ise google adwords konusunda Ertuğrul Müyesseroğlu, kullanıcı deneyimi temel seo ve google analytics konusunda Burak Hançer, bilişim girişimciliği konusunda Anıl Gündoğan, bir. net geliştiricisinin ruby macerası konusunda ise Burak Selim Şenyurt sunumlarını gerçekleştirecekler.

(AK-SD-Y)



18.04.2017 16:51:56 TSI

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