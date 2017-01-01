18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Başkan Gürkan: "Önemli olan zihinlerdeki engelleri kaldırmaktır"

18 Nisan 2017 Salı, 16:44
Başkan Gürkan: "Önemli olan zihinlerdeki engelleri kaldırmaktır"
Başkan Gürkan: "Önemli olan zihinlerdeki engelleri kaldırmaktır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Levent Çelik, beraberinde kulübün yönetim kurulu üyeleri Zeki Erdem, Haşim Fırat, Erdal Dönmez ve İzzet Yayla Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, görme engelli spor kulübünün elde ettiği başarı ile Battalgazi Belediyesinin engellilere yönelik yaptığı hizmetler konuşuldu.
Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Levent Çelik, konuşmasında kulübün faaliyetleri ve başarıları hakkında bilgiler verdi. Erdem, "2008 yılından itibaren Battalgazi ilçemizde faaliyetteyiz. Federasyonun düzenlediği 9 tane branşımız var. Bu dokuz branşada yıllardır faal olarak katılmaya çalışıyoruz. 10 yaşından 50 yaşına kadar sporcularımız var. Bunlardan 2 tane futbol takımı, atletizm, yüzme, judo, satranç, atletizm, içinde uzun atlama, yüksek atlama, cirit, gülle, disk, koşma bunlara katılıyoruz. Goalball diye bir oyunumuz var sadece Dünya'da görme engellilere özel oynanan bir oyun. İşte bunları faaliyet takvimine göre zaman zaman katılıyoruz. Şimdiye kadar satrançta dereceye girdik, halterde dereceye girdik, atletizm de dereceye girdik. Temmuz ve Ağustosta futbol müsabakalarımız var. Sonrasında bayan goalball oyunumuz var. Bayanlarımızı bu sene katmayı düşünüyoruz. 7-8 kişi kadar bayan sporcumuz var" diye konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da engellilerin spor müsabakalarında başarılı olmalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Hakikaten görme engelli kardeşlerimizin Türkiye genelindeki yapılan sprotif müsabakalara 8 ve 9 dalda katıldıkları memnuniyetle müşahede ettim. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Alanyada yapılan serbest yüzme ve sırt üstü yüzmede Türkiye üçüncülüğünü alan bir takımı ağırlamaktan dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum" dedi.
Engellerin zihinlerde kaldırılması durumunda fiziksel engelin hiçbir anlamının olmadığını gördüklerini belirten Gürkan, "Esas olan zihinlerde ki engelli, önyargımızı ortadan kaldırmamız gerekir. Engelli olgusunu biz şöyle tarif ediyoruz. İnsanlar eğer bütün uzuvlarının değerlendirmesini yapsa memlekette belki engelsiz insan olmaz. Her engel görünür olsaydı memlekette engelsiz insan kalmazdı. Biz bu duygu ve düşünce içerisindeyiz. Esas olan insanların zihinlerinde ki engellerin, prangaların kaldırılmasıdır. Biz engellilerimiz için Engelsiz Yaşam Merkezini sizlerinde biraz evvel ifade ettiği gibi bir konsept boyutu itibariyle kampüs şeklinde temelini geçtiğimiz günlerde sayın Bakanımızın katıldığı bir törenle attık. İnşallah o engelsiz merkezimizde sizlerin yüzme antremanlarını gerçekleştireceğiniz havuzlardan tutun atölyelerimize, sosyal mekanlarınızdan, sportif aktivitelerinizi gerçekleştireceğiniz mekanların olmasına kadar, ayrıca dinlenme ile ilgili, atölye çalışmaları ile ilgili, bütün bir kompleks içerisinde olacak bir kampüs hüviyeti içerisinde gerçekleşecek" diye konuştu.
(CÖ-SD-Y)

18.04.2017 16:52:37 TSI
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