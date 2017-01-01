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Başkan Kamil Saraçoğlu: Turizm adeta bacasız fabrika



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, turizmin bacasız bir fabrika olduğunu ifade etti.

Kütahya İl Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ve kutlama komitesi, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu, "Turizm adeta bacasız bir fabrika gibi ülkemize ekonomik katkı sağlamaktadır. Doğal güzellikleri ve tarihinin zenginliği ile ülkemiz turizm açısından büyük öneme sahip. Bu açıdan çok şanslıyız. Bütün illerimizde olduğu gibi aynı doğal güzellik ve tarihi zenginlik şehrimizde de var. Bu değerlerimizi dünyaya tanıtmak, onları bu güzellikle tanıştırmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sona ermesinin ardından Kütahya İl Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez ve kutlama komitesi, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na çiçek takdim edip günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. (EFE)



18.04.2017 16:52:55 TSI

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