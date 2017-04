YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis'te Turizm Haftası etkinlikleri

Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.

Bitlis Valiliği Fuaye girişinde açılan fotoğraf sergisinde Bitlisli fotoğrafçıların şehrin değişik yerlerinden dört mevsime ait 50 eser yer aldı. Başta Bitlis Valisi Ahmet Çınar olmak üzere sergiye çok sayıda kurum amiri, vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Sergide bir konuşma yapan Vali Ahmet Çınar, haftaları her zaman formalite icabı kutladıklarını ama bunun doğru bir şey olmadığını söyledi. Çınar, "Eskiden gelen bir alışkanlık kutlamaları var. Haftaların bir önemi özelliği var, buna şimdiden gelecek seneye hazırlanmak lazım. Burada tüm kurum amirlerimiz mevcut, kendilerine yazı yazarak hazırlıklar üç aydan önceden valiliğe sunulacak. Ama kimseden bir şey gelmiyor. Bu son ikazımdır, bundan sonra her daire kendi haftasının kutlamasını yaparken üç ay önceden bana programı getirecek. Bu tekrar bir emir ve hatırlatmadır, aksaklık olmasın" diye konuştu.

Bitlis'in büyük potansiyelinin tarım ve turizmde olduğunu dile getiren Çınar, "Cenab-ı Allah bu şehre her şeyi vermiş. 15-16 medeniyete ev sahipliğinden kaynaklı çok büyük bir tarihi birikimi ve eser potansiyeli var. Bitlis; sağlık, inanç ve tarih turizmi açısından çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Bizim bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Biz bu potansiyeli ortaya çıkardığımız zaman, buraya turistte gelir. 2014 yılında bölgeye 70 bin turist gelmiş, şimdi bu rakam 2 binlere kadar düştü. Bu 70'leri 170'lere çıkarma imkanına ve potansiyeline sahibiz. Bu bizim çalışmalarımıza doğrudan bağlı bir konudur" dedi.

Adilcevaz ilçesinde yapmayı planladıkları festivalle alakalı olarak bilgiler veren Vali Çınar, "Adilcevaz Belediyemizin ev sahipliğinde valiliğimiz ve kaymakamlığımızın da desteği ile Süphan Dağı Asya Müzik Festivali diye bir hazırlık içindeyiz. Bu Türkiye'de sıra dışı festivallerden bir tanesi olacak. Bunu başarmamak için de bir nedenimiz yok. Burada hem spor, doğa, tur ve gezi olacak hem organik köy, ortaçağ hayatını insanlara bir yaşam alanını sunma imkanı olacak, bir de Asya'nın etnik, kültürel, folklorik müziğinin icrasını sağlamak suretiyle Süphan Dağının 2700 metrelerinde 2-3 tane ayrı gölü gören bir manzarada insanlar ortaçağı yaşarken, binlerce sene geriden gelen müzik türlerinin konserini yapacağız. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bizim avantajımız tabiat avantajıdır. Bunu kullanarak dünyanın en iyi festivallerinden bir tanesini yapmak ve bunu gelenekselleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sene veya önümüzdeki sene 4 bin metreye sondaj vurulacağını kaydeden Çınar, "Jeotermal alanında ise büyük bir grup bu sene, bu sene yetişmezse önümüzdeki sene 4 bin metreye sondaj vurmak suretiyle büyük miktarlarda sıcak su çıkaracak. Tabi o sıcak suyu seracılıkta, termal otellerde kullanmak gibi niyetimiz var, buna imkanımızda var. Bütün bu havzayı bununla beraber düşündüğümüz zaman buna organik tarımı ve sağlık kısmını da kattığımız zaman dünyanın belli başlı yerlerinden birine aday olmak için bir yerdeyiz" şeklinde konuştu.

Vali Çınar, konuşmasının ardından hafta nedeniyle şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Daha sonra davetlilerle birlikte serginin açılışını yapan Çınar, 50 eserin bulunduğu sergiden tek tek fotoğrafları gezerek fotoğraf sanatçılarından bilgiler aldı.

