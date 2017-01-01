18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te Turizm Haftası etkinlikleri

18 Nisan 2017 Salı, 16:47
Bitlis'te Turizm Haftası etkinlikleri
Bitlis'te Turizm Haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 15-22 Nisan Turizm Haftası münasebetiyle fotoğraf sergisi açıldı.
Bitlis Valiliği Fuaye girişinde açılan fotoğraf sergisinde Bitlisli fotoğrafçıların şehrin değişik yerlerinden dört mevsime ait 50 eser yer aldı. Başta Bitlis Valisi Ahmet Çınar olmak üzere sergiye çok sayıda kurum amiri, vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Sergide bir konuşma yapan Vali Ahmet Çınar, haftaları her zaman formalite icabı kutladıklarını ama bunun doğru bir şey olmadığını söyledi. Çınar, "Eskiden gelen bir alışkanlık kutlamaları var. Haftaların bir önemi özelliği var, buna şimdiden gelecek seneye hazırlanmak lazım. Burada tüm kurum amirlerimiz mevcut, kendilerine yazı yazarak hazırlıklar üç aydan önceden valiliğe sunulacak. Ama kimseden bir şey gelmiyor. Bu son ikazımdır, bundan sonra her daire kendi haftasının kutlamasını yaparken üç ay önceden bana programı getirecek. Bu tekrar bir emir ve hatırlatmadır, aksaklık olmasın" diye konuştu.
Bitlis'in büyük potansiyelinin tarım ve turizmde olduğunu dile getiren Çınar, "Cenab-ı Allah bu şehre her şeyi vermiş. 15-16 medeniyete ev sahipliğinden kaynaklı çok büyük bir tarihi birikimi ve eser potansiyeli var. Bitlis; sağlık, inanç ve tarih turizmi açısından çok büyük bir potansiyel arz ediyor. Bizim bu potansiyeli ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Biz bu potansiyeli ortaya çıkardığımız zaman, buraya turistte gelir. 2014 yılında bölgeye 70 bin turist gelmiş, şimdi bu rakam 2 binlere kadar düştü. Bu 70'leri 170'lere çıkarma imkanına ve potansiyeline sahibiz. Bu bizim çalışmalarımıza doğrudan bağlı bir konudur" dedi.
Adilcevaz ilçesinde yapmayı planladıkları festivalle alakalı olarak bilgiler veren Vali Çınar, "Adilcevaz Belediyemizin ev sahipliğinde valiliğimiz ve kaymakamlığımızın da desteği ile Süphan Dağı Asya Müzik Festivali diye bir hazırlık içindeyiz. Bu Türkiye'de sıra dışı festivallerden bir tanesi olacak. Bunu başarmamak için de bir nedenimiz yok. Burada hem spor, doğa, tur ve gezi olacak hem organik köy, ortaçağ hayatını insanlara bir yaşam alanını sunma imkanı olacak, bir de Asya'nın etnik, kültürel, folklorik müziğinin icrasını sağlamak suretiyle Süphan Dağının 2700 metrelerinde 2-3 tane ayrı gölü gören bir manzarada insanlar ortaçağı yaşarken, binlerce sene geriden gelen müzik türlerinin konserini yapacağız. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bizim avantajımız tabiat avantajıdır. Bunu kullanarak dünyanın en iyi festivallerinden bir tanesini yapmak ve bunu gelenekselleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu sene veya önümüzdeki sene 4 bin metreye sondaj vurulacağını kaydeden Çınar, "Jeotermal alanında ise büyük bir grup bu sene, bu sene yetişmezse önümüzdeki sene 4 bin metreye sondaj vurmak suretiyle büyük miktarlarda sıcak su çıkaracak. Tabi o sıcak suyu seracılıkta, termal otellerde kullanmak gibi niyetimiz var, buna imkanımızda var. Bütün bu havzayı bununla beraber düşündüğümüz zaman buna organik tarımı ve sağlık kısmını da kattığımız zaman dünyanın belli başlı yerlerinden birine aday olmak için bir yerdeyiz" şeklinde konuştu.
Vali Çınar, konuşmasının ardından hafta nedeniyle şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Daha sonra davetlilerle birlikte serginin açılışını yapan Çınar, 50 eserin bulunduğu sergiden tek tek fotoğrafları gezerek fotoğraf sanatçılarından bilgiler aldı.
(VO-MSA-Y)

18.04.2017 16:55:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tatvan'da 130 uzlaştırma dosyası olumlu sonuçlandırıldı
YEREL

TATVAN'DA 130 UZLAŞTIRMA DOSYASI OLUMLU SONUÇLANDIRILDI
Kayyum Çınar, ilk nikahı kıydı
YEREL

KAYYUM ÇINAR, İLK NİKAHI KIYDI
Muş ve Bitlis'teki sağanak
YEREL

MUŞ VE BİTLİS'TEKİ SAĞANAK

Arpa yüklü kamyonda kaçak sigara sevkiyatı
YEREL

ARPA YÜKLÜ KAMYONDA KAÇAK SİGARA SEVKİYATI
Bitlis'te 166 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

BİTLİS'TE 166 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

Fotoğrafçılardan Rektör Yardım'a ziyaret
YEREL

FOTOĞRAFÇILARDAN REKTÖR YARDIM'A ZİYARET
BEÜ sporcularından büyük başarı
YEREL

BEÜ SPORCULARINDAN BÜYÜK BAŞARI
Kaymakam Özkan'dan başarılı sporculara ödül
YEREL

KAYMAKAM ÖZKAN'DAN BAŞARILI SPORCULARA ÖDÜL
Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Başar göreve başladı
YEREL

TATVAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI BAŞAR GÖREVE BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğurmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!