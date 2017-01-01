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Tekkeköy Belediyesi şehit ailelerini ağırladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Saklı Bahçe Tesislerinde düzenlenen yemekte şehit ailelerini ağırladı.

Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Tekkeköy Belediyesi tarafından organize edilen yemekte Kaymakam Günay Öztürk ile Belediye Başkanı Hasan Togar şehit aileleri ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Program için şehit aileleri belediye araçları tarafından evlerinden alınıp yine evlerine belediye görevlileri tarafından bırakıldı. Başkan Togar ile Kaymakam Öztürk şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve rengini şehitlerin kanından alan bayrak hediye etti.



"Şehit aileleri şehitlerimizin bize emanetidir"

Yeni güne cennet vatan uğruna canlarını feda eden ve mertebelerin en yücesine ulaşan şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek başladıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Şehitlerimizin kabirlerini tek tek dolaşarak ruhlarına dualar okuduk. Sonrasında şehit ailelerimiz ile bir araya geldik" dedi.

Vatan için, bayrak için, millet için canlarını seve seve feda eden ve mertebelerin en yücesine ulaşan şehitlerin ailelerinin değerinin ve yerinin toplumda her zaman en ön saflarda yer aldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bizler şehitlerimizi ve şehit ailelerimizi sadece belirli gün ve haftalarda hatırlamıyoruz. Şehitlerimizin kabirlerini sık sık ziyaret edip ruhlarına dualar okuyoruz. Yine şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan ailelerinin iyi kötü günlerinde her zaman yanında oluyoruz. Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Tekkeköy Kaymakamımız Sayın Günay Öztürk ile birlikte vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için, bizler için canlarını seve seve feda eden ve mertebelerin en yücesine ulaşan şehitlerimizin aileleri ve yakınları ile bir araya geldik. Birlikte sohbet edip şehitlerimizi dualarla yad ettik. Şehitlerimizin eli öpülesi analarının babalarının oğullarının şehit olmasının ardından bir evlat kaybettiler ama milyonlarca evlat kazandılar. Onlar hepimizin anası babası ve şehitlerimizin bizlere bıraktığı en büyük emanettir. Bizler de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakıyoruz ve son nefesimize kadarda aynı hassasiyetle gözetip kollamaya devam edeceğiz. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



18.04.2017 17:03:16 TSI

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