18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniyeli kadın meclis üyesinden özel sporculara övgü

18 Nisan 2017 Salı, 17:00
Burhaniyeli kadın meclis üyesinden özel sporculara övgü
Burhaniyeli kadın meclis üyesinden özel sporculara övgü

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, başarıdan başarıya koşan özel sporcular, Londra'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanırken, özel sporculara Belediye Meclis Üyesi Sevda Padem'den övgü geldi. 8 Eylül Stadında Antrenör Deniz Erenoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren başarılı sporcuları ziyaret eden Padem, antrenör Deniz Erenoğlu ve sporcuları tebrik etti.
Sevda Padem, Türkiye Atletizm Şampiyonasından dönen Özel Sporcuları antrenman da ziyaret etti. Aksaray da Türkiye Şampiyonasına katılan ve Türkiye rekorları kırıp ,Türkiye birincilikleri alan sporcuları kutlayan AK Partili Meclis Üyesi Sevda Padem, "Sizler Balıkesir'in gururusunuz. Tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada yanınızdayım" dedi.
(FT-EME)

18.04.2017 17:09:04 TSI
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