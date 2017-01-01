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Manisalı badmintoncular Türkiye finallerinde



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Türkiye Badminton Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan küçük erkekler ve küçük kızlar badminton grup müsabakaları Aydın'da düzenlendi. 22 ilden kulübün katıldığı müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kız ve erkek takımları, gurup birincisi olmayı başararak Erzincan'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan küçük erkekler ve küçük kızlar badminton grup müsabakaları 12-14 Nisan tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirildi. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un badminton takımı önemli başarılara imza attı. 22 ilden kulübün yarıştığı müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kız ve erkek takımları gurup birincisi oldu. Yeşil-beyazlı sporcular kazanılan bu başarıyla Erzincan'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi adına sporcuları tebrik ederek, Erzincan'da 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde başarılar diledi.

(SC-Y)



18.04.2017 17:15:40 TSI

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