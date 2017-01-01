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Polis çocuklarına ücretsiz karate kursu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Karate Federasyonu Manisa İl Temsilciliğinin hayata geçireceği polis çocuklarına ücretsiz karate kursunun ilk uygulamasının Salihli ilçesinde uygulanacağı öğrenildi.

Türkiye Karate Federasyonu Manisa İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin ile Karate İl Tertip Kurulu üyesi Ahmet Sarp, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı'yı ziyaret ederek, ilçedeki polis çocuklarına ücretsiz karate kursu verileceğini söyledi.

Ziyarette Karate Federasyonu Manisa İl Temsilciliği olarak il genelindeki polis çocuklarına yönelik karate kursu projesinin ilk uygulamasını Salihli'de hayata geçireceklerini vurgulayan Gültekin, Kipa Aile Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projeden 06-18 yaş grubu polis çocuklarının ücretsiz olarak yararlanacağını ifade etti.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda gece gündüz görev yapan polislerle her zaman gurur duyduklarını belirten Gültekin, "Karate Federasyonu Manisa İl Temsilciği olarak polis çocuklarına yönelik karate kursları açmak için proje geliştirdik. Karate kursu projesinin startını da Salihli'den vereceğiz. Ziyarette projemizi İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı ile paylaştık" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı da ziyaretlerinden ve karate kursu projesinden dolayı Gültekin ve Sarp'a teşekkür etti.

(BA-SC)



18.04.2017 17:23:16 TSI

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