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Fatsa meydanına kavuşuyor

- Kamulaştırılan binalar yıkılıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinin çehresini değiştirecek Cumhuriyet Meydanı projesi için kamulaştırdığı binaların yıkımını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Enver Yılmaz, Fatsalılara verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyleyerek, "Meydan projemiz, Fatsa ilçemiz ve Büyükşehir Ordumuzun vizyon ve vitrin yatırımlarından biri olacak" dedi.



"Meydan projesi 35 milyon TL'ye mal olacak"

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden olacak meydan için 4 binanın 15 milyon TL'ye kamulaştırıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bu projemiz için 14 ilçe belediyesinin bütçesinden daha yüksek bir bedel ödedik. Cumhuriyet Meydanımız, 20 milyon TL'lik proje maliyetiyle birlikte toplam 35 milyon TL'yi bulacak. Proje kapsamında kamulaştırılan binaların yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. İki bina yıkıldı ve molozları kaldırıldı. Diğer binaların da yıkılmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Binaların yıkılmasıyla birlikte projeyi uygulayacağız alanda ortaya çıkmaya başladı" diye konuştu.



"Şehircilik anlamında prestij bir proje olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaklaşık 6 bin m2lik alan üzerine inşa edilecek ve 130 araçlık kapalı otoparkı da bulunacak projenin şehircilik anlamında prestij bir proje olacağına vurgu yaparak, "Fatsalı hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Projemiz doğrultusunda kamulaştırdığımız binaların ikisini yıkarak alanı açmaya başladık. Meydan projemiz, Fatsa ilçemiz ve Büyükşehir Ordumuzun vizyon ve vitrin yatırımlarından biri olacak. Yeraltı otoparkı, çevre düzenlemesi, görselliği ve şehir meydanı kimliğiyle birlikte tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

(AA-SLH-Y)



18.04.2017 17:29:05 TSI

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