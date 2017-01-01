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Ünye Belediyesinden 3 ayda 13 çocuk parkı

18 Nisan 2017 Salı, 17:22
Ünye Belediyesinden 3 ayda 13 çocuk parkı
Ünye Belediyesinden 3 ayda 13 çocuk parkı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ünye Belediyesi, 2017 yılında 4 aylık süre içerisinde 13 çocuk parkını açarak hizmete sundu.
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yapımı tamamlanan ve devam eden çocuk parklarında incelemelerde bulundu. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocukları toprakla buluşturmayı ilke edindiklerini belirten Çamyar, bu konsepte uygun oyun parkları yapma gayreti gösterdiklerini söyledi. Çamyar, şöyle konuştu: "Şehirleşmenin getirdiği olumsuzluklardan bir tanesi de çocukların oyun alanlarından yoksun hale geliyor olması. Bu nedenle biz son dönemde yeni imar planlarımızda düzenleme ortaklık payından onların oynayabileceği yeşil alanları ve parkları da ayırmaya özen gösteriyoruz. Önceden yapılaşan yerlerle ilgili de mevcut parkları yeniliyoruz. Ünyemizde toplam 86 parkımız var. 2017 yılı içerisinde kısa bir zaman diliminde Fen İşleri Müdürlüğümüz 13 çocuk parkı inşa etmek suretiyle rekor kırmış oldular. Çocuklarımız için hayırlı olsun."
Başkan Çamyar, yapımı tamamlanan Atatürk Mahallesi Anafartalar Camisi çevre düzenlemesi ile Yalı Kilisesi ve Ortayılmazlar Mahallesi Muhtar Evi çevre düzenleme çalışmalarını da inceledi.
(MAK-SLH-Y)

18.04.2017 17:30:24 TSI
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