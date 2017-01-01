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Şahinbeyli Miniklerin 23 Nisan coşkusu

18 Nisan 2017 Salı, 17:32
Şahinbeyli Miniklerin 23 Nisan coşkusu
Şahinbeyli Miniklerin 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesislerde öğrenim gören ana sınıfı öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk şenliği programı düzenledi.
Şahinbey Belediyesi'ne bağlı 21 sosyal tesisin ana sınıfı öğrencileri için gerçekleştirdikleri çocuk şenlik programıyla velileri coşturdu. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa veliler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Ana sınıfında eğitim gören minik öğrenciler birbirinden güzel yetenekler sergileyerek hem eğlendiler hem eğlendirdi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ana sınıfları 23 Nisan programına Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, etkinlikte yer alan öğrencilerin aileleri ve birçok vatandaş katıldı. Sırayla sahneye çıkan minikler yaptıkları dans ve halk oyunları gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış topladı.
"Sadece ülkemizde kutlanan bir bayram"
Çocukların gösterilerini izleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu yapılan gösterilerin eğitici olduğunu belirterek, "Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda emeği gecen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Eğitim bizim için çok önemli ve çocuklarımız eğitime küçük yaşlardan itibaren, hatta anne karnından başlıyor. Ölene kadarda öğrenmeye devam ediyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimiz büyük fedakarlık göstererek çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamaya çalışıyorlar. İnşallah 23 Nisan Pazar günü her yıl olduğu gibi bu yılda uçurtma şenliği düzenleyeceğiz. Bütün çocuklarımızı ve alilerini uçurtma şenliğimize bekliyoruz. 23 Nisan sadece Türkiye'de kutlanan ve bizim çocuklarımıza özel bir bayram. Bu nedenle çocuklarımız çok şanslı. Ben bütün çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.
(SD-Y)

18.04.2017 17:40:43 TSI
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