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Uysal sosyal tesisin adını halka soracak



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi kira sözleşmesi sona eren sosyal tesisi bakımdan geçirerek kendisi işletecek. Bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, tesisin 2 hafta içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi işletmesinde faaliyete geçecek olan yeni sosyal tesiste çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni dönemde Belediye işletmesinde faaliyete geçecek olan sahil bandındaki sosyal tesiste yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Esra Alpago, İşletme ve İştirakler Müdürü İsmail Başel'in hazır bulunduğu incelemede Başkan Uysal, belediyenin yeni sosyal tesisinde çalışmaların kısa sürede bitirilerek sezona hazır hale getirilmesi talimatını verdi.



"İsmini halkımızla belirleyeceğiz"

Başkan Uysal, yeni sosyal tesisin ismini ilçe halkıyla birlikte belirleyeceklerini ifade ederek "Çilek Kafe ve Bozhane Kafe'den sonra belediye bünyemizde faaliyete geçecek bu sosyal tesisimizin ismini halkımızla birlikte belirleyeceğiz. Faaliyete geçtiği gün ismi de netleşmiş olacak. Tesis için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımlarını yaptık, tadilat ve bakım çalışmaları sürüyor. 2 hafta içerisinde faaliyetlerine başlamış olacak. İçerisinde çocuklarımızın ücretsiz olarak yararlanabileceği park bölümü de olmak üzere, halkımıza belediyemiz işletmesinde yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz" dedi.

Başkan Uysal ve beraberindekiler yaptıkları incelemenin ardından sosyal tesisten ayrıldı.

(VK-OA-Y)



18.04.2017 17:41:38 TSI

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