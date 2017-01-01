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Sakarya: "Millet bir kez daha istikrar dedi"

18 Nisan 2017 Salı, 17:33
Sakarya: "Millet bir kez daha istikrar dedi"

ADANA (İHA) - Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanvekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, milletin referandumda bir kez daha istikrar dediğini gündemin artık ekonomi olması gerektiğini söyledi.
Başkan Sakarya, erken seçim söylemlerinin dahi gündeme getirilmeden çalışılıp, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülke ekonomisinde açılan yaraların hızla kapatılması gerektiğini de vurguladı.
Anayasa Değişikliği Halk Oylamasını değerlendiren Sakarya, yaptığı yazılı açıklamada, doğrudan demokrasinin en etkili araçlarından biri olan halk oylaması yöntemiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş kararının, Türk Halkının iradesine sunulduğunu ve çıkan sonuca göre yeni yönetim modelinin kabul edildiğini belirtti. Cumhuriyet tarihinin en köklü Anayasal değişikliğinin sivil siyasetin inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Sakarya, bundan sonraki süreçte ekonomi alanındaki çalışmalara ivme kazandırılması arzusunu taşıdıklarını söyledi. Halk oylamasını geride bırakıp, ekonomik refahın artması için çalışılması ve bu yönde adımların atılması gerektiğini de kaydeden Sakarya, şöyle dedi:
"Toplumsal bütünlüğümüze zarar verecek kısır tartışmalardan bir an önce uzaklaşmalı, yeni yönetim sistemimizi taçlandıracak sağlam ekonomiye yönelik adımları vakit kaybetmeksizin atmalıyız. Halk özgür iradesiyle kararını verdi. Milletimiz referandumda bir kez daha 'istikrar' dedi. Türkiye halk oylamasının ardından artık ekonomiye ağırlık vermeli. Gündem ekonomi olmalı. Erken seçim söylemleri dahi yapılmamalı. Bundan sonra yapılması gereken vitesi yükselterek, ülkemizi ekonomik anlamda yüceltecek, ekonomik refahın artmasını sağlayacak adımların hızla atılmasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomimizde açtığı yaraların henüz kapanmadığı bir süreçte erken seçim asla gündeme gelmemelidir."
(ELF-Y)

18.04.2017 17:41:40 TSI
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