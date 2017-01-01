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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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TKB'den Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret

18 Nisan 2017 Salı, 17:33
TKB'den Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret
TKB'den Otizmle Yaşam Derneğine ziyaret

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, Sakarya Otizmle Yaşam Derneği Ayşe Sadi Ünal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek öğrencilerle tek tek ilgilendi.
Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan ve yönetim kurulu üyeleri Otizm farkındalık ayı sebebiyle Sakarya Otizmle Yaşam Derneği Ayşe Sadi Ünal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yağan öğrencilerle tek tek ilgilendi. TKB Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan "Biliyorsunuz ki Nisan ayı otizm farkındalık ayı olması nedeniyle Türk Kadınlar Birliği olarak her sene yaptığımız gibi bu senede çocuklarımızı ve değerli başkanımızı ziyaret edelim istedik. Hem dertlerimizi konuştuk hem de çalışmalar hakkında bilgi aldık. Zaten çok güzel çalışmalar olduğunu bildiğimiz bir dernek burası. 2 anne olmamız nedeniyle çok daha farklı bakıyoruz otizmli çocuklarımıza. Bu derneğin Sakarya'nın bir şansı olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan'ın bu dernek kurulurken ne kadar emek verdiğini çok iyi bilirim. Onun için bu derneği yürekten kutluyorum. Sakarya'nın ilk otizme dönük sivil toplum örgütüdür. Hepimiz bir anneyiz ve çocuklarımızın yanında olmak zorundayız" dedi.
Başkan Yağan'ın sözleri üzerine teşekkürlerini dile getiren Sakarya Otizmle Yaşam Derneği Başkanı Gülser Ergün, "Başkanımız kurulduğumuz günden beri her zaman yanımızda oldular. Ne zaman bir etkinliğimiz olsa Başkanımızı ararız ve her işini bırakırlar gelirler. Bugün bizi hatırlayıp buraya geldiklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu işler çok zor, paylaşıldığı zaman güzel olur" diye konuştu.
(RŞ-GY-Y)

18.04.2017 17:42:13 TSI
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