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17 ilçe 30 bin çocuk doyasıya eğlendi

18 Nisan 2017 Salı, 17:35
17 ilçe 30 bin çocuk doyasıya eğlendi
17 ilçe 30 bin çocuk doyasıya eğlendi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17 ilçede 6'ncısı düzenlediği Çocuk Şenliği, ilçe turlarını tamamladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl ilk kez ilçelerden başladığı Çocuk Şenliği ilçe turlarını tamamladı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen çocuk şenliği ilk olarak Babadağ ilçesinde başladı, daha sonra kent merkezi dışındaki tüm ilçelerde yaşayan çocuklar için belirlenen noktalarda şenlik alanları kuruldu. Çocuklar, şenlikte animatörler eşliğinde doyasıya eğlendi. Çuval yarışı, ip çekme, can gibi geleneksel oyunlar oynayan çocuklar, şişme oyun parklarında doyasıya eğlenme imkanı buldu. İlki 14 Mart'ta başlayan şenliğin ilçe etabı tamamlandı. 30 binin üzerinde çocuğun katıldığı şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi, sanal dünyadan koparak gerçek arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirdi.
Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe her fırsatta katılarak onlarla oyunlar oynayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir ile birlikte merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak. Bu yıl ilk defa Denizli merkezde değil, ilçelerimizde de çocuk şenliğimizi yapıyoruz. 'Nerede çocuk var bizim şenliğimiz de orada olacak' dedik ve şenliğimizi ilçelerimize taşıdık. Çocuklarımız sanal dünyada vakit öldürmek yerine şenlik alanlarımızda arkadaşlığı, ekip ruhunu ve kaynaşmayı öğrendi. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşadık" diye konuştu.
Çocuk Şenliği'nin aynı hızla devam edeceğini ifade eden Başkan Zolan, etkinliğin ilçelerin ardından kent merkezinde sürdürüleceğini belirterek, çocukların kapalı ortamlarda sanal arkadaşlıklar kurması yerine gerçek arkadaşlarıyla bir arada olacağı şenlik alanına davet etti.
(MT-Y)

18.04.2017 17:42:31 TSI
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