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Tatvan'da 130 uzlaştırma dosyası olumlu sonuçlandırıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Adliyesi bünyesinde kurulan "Uzlaştırma Bürosu" tarafından uzlaştırma kapsamına giren 200 dosyasının 130'u olumlu olarak sonuçlandırdı.

Mahkemelerdeki dava yükünün azaltılması, hızlı ve etkin çözüm bulmak amacıyla Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye bünyesinde kurulan "Uzlaştırma Bürosu" sayesinde kanun kapsamına giren birçok sorun mahkemeye taşınmadan taraflar arasında çözüme kavuşturuldu. Cumhuriyet Savcısı Şükrü Saraçoğlu koordinesinde faaliyet gösteren "Uzlaştırma Bürosu" tarafından uzlaştırma kapsamına giren 200 dosyasının 130'u olumlu olarak sonuçlandırdı. Uzlaştırma kapsamına giren dosyaların yüzde 75 civarında olumlu sonuçlanmasını sağlayan "Uzlaştırma Bürosu", üzerine düşeni yerine getirerek kısa süre zarfında birçok davacı ve davalıyı uzlaştırarak hem uzun süren yargılamaların hem de mahkemelerdeki yığılmaların da önüne geçmiş oldu.

Kanun kapsamına giren bir uzlaştırma dosyasını daha olumlu olarak sonuçlandıran Uzlaştırma Bürosu, "kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" uzlaşma konusuna giren bir suçta arabuluculuk yaparak, şüpheli S.A. ve mağdur Y.D.'yi uzlaştırdı. Mağdur Y.D., "kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" suçlamasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli S.A.'nın bir camiyi temizlemesi ve ihtiyaç sahibi 5 çocuğun giydirilmesi şartı ile uzlaşmayı kabul etti.

Mağdur Y.D.'nin uzlaşma teklifini kabul eden şüpheli S.A. ise, ilçe merkezinde bulunan bir camide bir gün süreyle temizlik yaparak ve ihtiyaç sahibi 5 çocuğu giydirmesi ile dosya olumlu şekilde sonuçlandırılmış oldu.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı Şükrü Saraçoğlu koordinesindeki Uzlaştırma Bürosu, kanun kapsamına giren konularda konunun muhataplarına uzlaştırmanın uygulandığı suçlar, uzlaştırmanın faydaları, örnek uzlaştırma uygulamaları hakkında bilgiler vererek uzlaşmaya teşvik ediyor. Şu anda yüzde 75 civarında olan uzlaştırma oranının ise en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

(HO-MSA-Y)



18.04.2017 17:43:41 TSI

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