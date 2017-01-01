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İzmit'te yağmur altında mahalle turu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin mahalle inceleme gezileri yağmura rağmen devam ediyor.

Haftanın en az iki günü yapılan mahalle inceleme gezisi kapsamında Yenimahalle karış karış gezildi. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisi yaklaşık 4 saat sürdü. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler yağmur altında saatlerce Yenimahalle'de cadde ve sokakları gezerek eksikleri yerinde tespit ettiler. Vatandaşlarla da görüşüp onların istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Vekili İbrahim Bulut, sokakta belediyecilik anlayışı içinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan Yenimahalle'de son dönemde bin 860 metrekare parke, 125 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldığı, bozuk yolların tamiri için de bin 410 ton asfalt kullanıldığı kaydedildi.

(İG-GY-Y)



18.04.2017 17:44:00 TSI

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