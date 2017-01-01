18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya:

18 Nisan 2017 Salı, 17:37
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya:
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya:
- "Safranbolu bizi yine mahcup etmedi"

(Fotoğraflı)

Samet Oğuzhan Doğan
KARABÜK (İHA) - AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya, düzenlediği basın toplantısında, Safranbolu halkına teşekkür ettiğini dile getirerek bir sandıkta yapılan hataya itiraz da bulunduklarını söyledi.
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya, parti binasında yaptığı basın toplantısında 16 Nisan pazar günü yapılan halk oylamasını değerlendirdi. Kaya, "Cuma günü yapmış olduğumuz yürüyüşün sonunda açıklama yapmıştık. Açıklamamızda Safranbolu'ya her zaman güvendiğimizi Safranbolu'nun da bizi hiçbir zaman mahcup etmediğini söylemiştik. Çok şükür Safranbolu bizi yine mahcup etmedi. Yüzde 54.5 gibi bir oy oranıyla, alnımız dik bir şekilde halk oylamasından çıkmış bulunuyoruz. Safranbolu 'Evet' dedi, Karabük 'Evet' dedi, Türkiye 'Evet' dedi. Öncelikle çok değerli ve şerefli Safranbolu halkına, teşkilat kademelerimizin tamamına, kadın kolları başkanımıza, gençlik kolları başkanımıza, tüm ana kadememize ve gençlik kolları, kadın kolları teşkilatlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, köy temsilcilerimize, muhtarlarımıza, sendikalarımıza cani yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra Türkiye'de bir uzlaşma dönemi başladı. Bundan sonra istişare ve uzlaşma esas alınacak. Bu doğrultuda Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne verdikleri desteklerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra Allah nasip ederse Türkiye'nin şahlanacağı, muasır medeniyetler seviyesine çıkacağı, Avrupa'ya, Amerika'ya kafa tutacak olan Türkiye'nin oluşacağı bir döneme girmiş olduk. Çocuklarımızın ve ülkemizin yüzlerce yıllık geleceğinin önünün açılacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde çok daha güzel kararların ivedilikle ve yüksek manada uzlaşma kültürüyle alınacağı bir döneme girmiş olduk. Bundan sonra Allah nasip ederse bölgesinde ve tüm dünyada daha güçlü bir Türkiye'ye, daha güçlü istikrara yön verecek olan bir Türkiye'ye ve bundan sonra uzlaşma kültürünün esas alınacağı bir Türkiye'ye girmiş olduk" diyerek desteklerden dolayı Safranbolu'ya teşekkür etti.
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Kaya, Yüksek Seçim Kurulu'na bir itirazda bulunduklarını iifade ederek, "1068 nolu sandıkta sehven de olsa bir sayım hatası yapılmış. 62 tane evet oyumuzun az çıktığı, 65 tane hayır oyunun fazla çıktığı, toplamda 127 tane oyumuzun diğer tarafa geçmiş olduğu ve dolayısıyla evete geçecebilecek 254 oya tekabül edeceğini düşündüğümüz bir itirazda bulunduk ve bu itiraz kabul gördü. Muhtemelen birleştirilmiş oy pusulaları değişmiş olacak sonuçta da ufak da olsa bir değişim olacak" dedi.
(SOD-OA-Y)

18.04.2017 17:45:36 TSI
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