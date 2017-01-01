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Başkan Polat öğrencilerle buluştu



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Fen Lisesinde düzenlenen "Gelecek Hepimizin" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Soru-cevap formatıyla gerçekleşen söyleşide kariyer planlaması yapan öğrencilere bazı öğütlerde ve tavsiyelerde bulunan Belediye Başkanı Polat, öğrencilerin hem okul yıllarında hem de gelecek meslek yaşantılarında dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Öğrencilerden sürekli okumalarını ve araştırmacı olmalarını isteyen Belediye Başkanı Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizin doğru bir eğitim anlayışıyla kariyer planlaması yapmasına, ülkesine, vatanına en güzel şekilde hizmet etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizin en iyi şekilde eğitim almaları, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını artırmak için mücadele ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde yaparken asıl farkımızı sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif hizmetlerimizle ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü asıl rekabet bu alanlarda oluyor" dedi. Yeşilyurt Belediyesi olarak da sosyal belediyeciliğe farklı bir önem verdiklerini dile getiren Polat, "Gelecekte bu ülkenin gidişatına sizler yön vereceksiniz, şu anda bizlerin görev yaptığı makamlarda sizler yer alacaksınız. Sizinde en doğru ve güzel şekilde hayata bakmanız, kötü alışkanlardan uzak durmanız, ailenize ve çevrenize faydalı bireyler olmanız içinde bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt Kitapyurdu projesiyle Malatya'da misafir ettiğimiz yazarları sizlerle buluşturuyoruz. Yeşilkonaklarımız da eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam ediyor. Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Tüm öğrencilerimizin bu binamızdaki kitapları okumalarını istiyoruz. Hem bizim hem de Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesindeki etkinliklere katılmanızı tavsiye ediyorum. Kendinizi geliştirmeniz için ilimizdeki faaliyetlere katılmanız, sosyalleşmeniz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Tarih bilincine sahip olalım"

Genç neslin tarih bilincine sahip olmasını isteyen Belediye Başkanı Polat, "Gençlerimizin ülke tarihini en iyi şekilde kavraması ve öğrenmesi çok önemlidir. Öğrencilerimizin tarih dersleri dışında atalarımızın dünyanın dört bir tarafına taşıdıkları medeniyet olgusunu, kültürü, kervansarayları, adalet anlayışını çok iyi araştırması ve öğrenmesi lazım. Anadolu topraklarının bizlere nasıl vatan olarak bırakıldığını, ecdadımızın çektiği zorlukları, güçlükleri, iç ve dıştaki tüm mihrakların oyunlarına rağmen ülke topraklarının nasıl savunulduğunu bilmek, tarihimize sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. Sadece kendi tarihimiz değil dünya kurulduğu günden bugüne kadar olan tarihi yaşantıları, insanların hayatlarını, hayata bakış açılarını, savaşları, mücadeleleri çok iyi şekilde öğrenmekte yarar var. Dünya tarihi milletlerin mücadelesidir, bu mücadele içerisinde Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca üç kıtada hüküm sürmüştür. Bu dönemin yaklaşık 100 yılında ise dünyadaki tüm gelişmelerin yönlendirici ve belirleyicisi olmuştur. Biz her yönüyle dünyaya adalet, ilim ve irfan taşıyan bir ecdadın torunlarıyız. Bunun farkında olalım ve buna göre hayatımıza yön verelim. Belediye olarak yurt içi ve yurt dışındaki tarihi mekanlarımıza sürekli geziler düzenliyoruz. Çanakkale ve Kudüs başta olmak üzere birçok yere kafileler halinde Malatyalı hemşehrilerimizi götürdük. Çocuklarımızın özellikle erken yaşlarda tarih bilincine sahip olmaları için bu tür gezileri önemsiyoruz. Japonlar ilkokula yeni başlayan çocuklarını ilk başta atom bombasının atıldığı Hiroşima'ya götürürler, ikinci dünya savaşında atılan bombadan dolayı yaşanan büyük katliamı anlatırlar ve bunun bir daha tekrarlanmaması için 'çok çalışın" diye tavsiyelerde bulunurlar. Bizde minik yavrularımızı ilk başta Çanakkale başta olmak üzere bize vatan olarak bırakılan bu topraklar için canını veren şehitlerimizin izlerini taşıyan yerleşim yerlerine götürmeliyiz ve onlara erken yaşlarda tarih şuurunu aşılamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu tür geziler ve ziyaretlere ayrı bir önem veriyoruz. Çanakkale ruhunu anlamak için o tarihi kenti mutlaka görmek lazım. Bu yılda Çanakkale'ye gezi düzenleyeceğiz, Malatya Fen Lisesinden de öğrencilerimizi götüreceğiz" şeklinde konuştu.

"İradeli ve kararlı olun"

Başkan Polat, öğrencilere tavsiyelerde de bulunurken, "Hayatınızın hiçbir zamanında etkisiz bireyler olmayın, iradenize sahip çıkın. Aldığınız kararları uygulamak için kararlı bir duruşa sahip olmanızı istiyoruz. Cesaretli ve kendine güvenen, memleketin gelişimine katkı sunmak adına kararlı bir gençlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençliğimiz milli ve yerliyse geleceğimiz aydınlık olur"

Gelecekle ilgili kaygısı ve derdi olan, hedefleri peşinden koşacak genç bir nesle fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Polat, "Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet etmek için bütün alanlarda en iyisini yapmalıyız. Kendi ürettiğimiz çiplerimizin, telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın ve araba markalarımızın olması gerekiyor. Teknolojik alanlarda çok daha iyi noktalara gelmeliyiz. Bunu milli bilincimizle hayata geçirebiliriz. Milli bilince sahip, ülkemizi dünyanın diğer devletleriyle rekabet edip bu ülkeyi dünyanın en yüksek noktasına çıkarmayı hedefleyen bir gençliğiniz geliyorsa Allah'ın izniyle bizim karşımızda kimse duramaz" diye konuştu.

Öğrencilerle karşılıklı sohbet şeklinde fikir alış verişinde bulunan Belediye Başkanı Polat, Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik projeleri ve yatırımlarıyla ilgili bilgiler aktardı.

(CÖ-SD-Y)



18.04.2017 17:48:35 TSI

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