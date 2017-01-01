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AK Gençler Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, Ankara'da gerçekleşen AK Parti Grup toplantısına katılarak Başbakan Yıldırım'ı dinlediler.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyesi bir grup genç AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM Grup Toplantısına katıldılar. Toplantı sonrası AK Gençler Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Gençler daha sonra TBBM'de AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü ziyaret ettiler. Ziyaret ardından Bilecik'in 2 milletvekili ile hatıra fotoğrafı çektiren gençler, dostane görüntüler sergilediler.

(CKT-MET-Y)



18.04.2017 17:49:09 TSI

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