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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Fransa'dan Bilecik'e Türkiye Kültür Gezisi

18 Nisan 2017 Salı, 17:42
Fransa'dan Bilecik'e Türkiye Kültür Gezisi
Fransa'dan Bilecik'e Türkiye Kültür Gezisi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Fransa Türk Federasyonu üyelerinden oluşan heyet, ''Türkiye Kültür Gezisi'' kapsamında, tarih ve kültür şehri Bilecik'e geldi.
Tarih ve kültür şehri Bilecik, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ile sesini ülkeye ve dünyaya duyurmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, ülkenin dört bir köşesinden olduğu gibi yurt dışından da konuklarını ağırlıyor. Bilecik'te birçok tarihi yeri gezen heyet, programları kapsamında Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek, dua ettiler. Bilecik Osmanlı Padişahları Tarihi Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce heyete Bilecik'in tarihi ve kültür özelliklerini anlattı.
(CKT-DA-Y)

18.04.2017 17:50:40 TSI
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