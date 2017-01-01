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Mut'ta ev yangını korkuttu



(Fotoğraflı)



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde 3 katlı bir evin zemin katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.45 sıralarında Doğancı Mahallesi Kuş Sokak'taki 3 katlı bir evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede ikinci ve üçüncü kata yayıldı.

Yangın nedeniyle binanın her yanını alev ve duman sardı. Yangında yaşanan panik nedeniyle vatandaşları evlerini terk etmek zorunda kaldılar.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve komşuların müdahalesiyle yangın 3 saatlik bir çalışma sonucu söndürüldü.

Özellikle yangının başladığı zemin kattaki evin eşyaları zarar görürken, ikinci ve üçüncü kattaki daireler az bir zararla kurtarıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(HSÇ-Y)



18.04.2017 18:04:00 TSI

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