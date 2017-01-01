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Şampiyon öğrencilere ödül töreni



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan öğrencilere törenle ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası ödül töreni gerçekleşti. Atatepe Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törene Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Muhammet Evren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile dair müdürleri ve okul müdürleri yer aldı. Yapılan futbol müsabakaları sonunda dereceye giren Hasan Üzme Ortaokulu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu, 7 Eylül Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na kupa ve madalyaları, Kaymakam Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Muhammet Evren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından takdim edildi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Başkan Şirin, küçük sporculara hem sportif hem de eğitim alanında başarılar diledi.

(AY-Y)



18.04.2017 18:04:06 TSI

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