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Kula'da trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisar Kapı kavşağı yakınları galericiler sitesi önünde meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Coşkun K. yönetimindeki 64 NH 631 plakalı tır, aynı istikamette seyreden Osman A. idaresindeki 06 BM 9042 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 BM 9042 plakalı araçta bulunan Fatma Meral A. yaralanırken, otomobil ve tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Fatma Meral A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HY-ÖND-Y)



18.04.2017 18:06:16 TSI

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