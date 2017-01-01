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KUDAKA 2017 yılı teknik destek programı başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - KUDAKA 2017 yılı teknik destek programı başladı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde beşeri sermaye eksikliğinin giderilmesine ve bölgedeki aktörlerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2017 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı.

Teknik destek programının bölgedeki yerel yönetimlerin, kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite ve niteliklerinin geliştirilmesi amacına hizmet eden faaliyetleri destekleyen bir destek mekanizması olduğu belirtilerek, programa yıl boyunca iki aylık dönemler halinde başvurular kabul edileceği açıklandı.

(ERZ-AT-Y)



18.04.2017 18:08:27 TSI

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