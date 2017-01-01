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Eğlenceye hazır mısınız? minikaFEST ilk kez Eskişehir NeoPlus Outlet'te



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel minikaFEST, çocuklar ile Eskişehir NeoPlus Outlet'te buluşacak.

JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi 22-23 Nisan tarihlerinde Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirilecek minikaFEST ile çocuklara eğlenceli dakikalar sunacak. Çocuklar minikaGO ve minikaÇOCUK kanallarında ilgi ile izledikleri minika karakterleri Damla, Aslan Dan ve Bay Ay ile tanışma fırsatı yakalarken, interaktif oyunlar ile eğlenecek, boyama alanlarında sevdikleri karakterlerin resimlerini boyayacak, oyun konsolları ile eğlenceye doyacaklar. 22-23 Nisan ve 11.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek minikaFEST ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu NeoPlus'ta yaşanacak.

(İHA-MET-Y)



18.04.2017 18:11:14 TSI

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