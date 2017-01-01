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Turizm Haftası

- Mersin Valisi Özdemir Çakacak:

- "Mersin, turizm potansiyeli oldukça yüksek bir il"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentin turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, devam eden yatırımların hayata geçmesiyle bu potansiyelin daha da üst seviyelere çıkacağını söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla beraberindeki heyetle birlikte Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Vali Çakacak, kabulde yaptığı konuşmada, bu yıl 41'incisi gerçekleştirilen Turizm Haftası'nın toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketine katılımını sağlamak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Konuşmasında, Mersin'in yüksek turizm potansiyeline sahip güzide illerden biri olduğuna dikkat çeken Çakacak, Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Akdeniz Sahilyolu Projesi başta olmak üzere devam eden yatırımların hayata geçmesiyle birlikte bu potansiyelden daha da üst seviyelerde faydalanılabileceğini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kabahasanoğlu ise Vali Çakacak'a, hafta boyunca yapılacak olan etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

(HSK-Y)



18.04.2017 18:13:09 TSI

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