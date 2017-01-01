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Çorum'da turizm haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı.

Bu yıl 41. gerçekleştirilen Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen el sanatları ve yöresel ürünler sergisinin açılışı yapıldı. Hürriyet meydanındaki sergi açılışına İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Öztürk, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Türkiye'nin turizmde 2016 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen dünya sıralamasındaki yerini koruduğunu hatırlatarak, "Dünyada bugün 1 milyar 200 milyon insan turistik amaçla seyahat ediyor. Bu rakam giderekte artmaktadır. Bu pastadan ülkemizin ve ilimizin hakettiği payı alması konusunda tüm gayretimizi ortaya koymak durumundayız. İl stratejik gelişim planı çerçevesinde turizm eylem planı çalışmamız devam emektedir. İlimizin turizm altyapı çalışmaları da yoğun bir şekilde sürmektedir. Devam eden altyapı çalışmalarını tamamlama yönünde üst düzeyde çalışmalar devam ettirilirken diğer yandan da Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika gibi pazarlara yönelmek suretiyle tanıtım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmek durumundayız. Turizm Haftası dolaysıyla hemşerilerimizi tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaya müzelerimizi, ören yerlerimizi ziyarete çağırıyorum. Hattuşa bir dünya markasıdır. Dünya Kültür mirası olan bu marka bizim evimizdedir" dedi.

(MMY-BÖ)



18.04.2017 18:14:23 TSI

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