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Kalfalık ve ustalık belgesi almak isteyenler için sınav yapıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de manikür, pedikür, ağdacılık ve kalıcı makyaj alanlarında çalışmakta olup ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler için 2017 yılı 1'inci dönem sınavları yapıldı.

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odasında düzenlenen sınava, Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Komisyonu tarafından belirlenen 491 meslek dalı içindeki kuaförlük ve güzellik uzmanlığı, kapsam dışı meslek dalı olarak kabul edilen manikür, pedikür ve ağdacılık, kalıcı makyaj alanlarında çalışan, ustalık ve kalfalık belgesi almak isteyenler katıldı. Yapılan yazılı ve uygulamalı sınava; 6 tane ağda kalfalık, 4 tane masaj kalfalık, 1 tane kalıcı makyaj kalfalık, 8 tane dövmecilik kalfalık,1 tane ağda ustalık,1 tane kalıcı makyaj ustalık alanlarında olmak üzere toplam 21 kişi katıldı.

Kalfalık belgesi almaya hak kazanan berber ve kuaförlerin, gerekli şartları sağladıktan sonra bir sonraki dönem sınavlarına girmek için Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odasına başvuru yapılabileceği açıklandı.

(BRK-MET-Y)



18.04.2017 18:17:49 TSI

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