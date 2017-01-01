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BAYKAP değerlendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Kalkınma Platformu (BAYKAP) değerlendirme toplantısı Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Toplantıda proje çalışmaları hakkında bilgi veren Vali İsmail Ustaoğlu, kurumlar tarafından hazırlanan SODES projelerinin Kalkınma Bakanlığı'na gönderildiğini aktardı. Vali İsmail Ustaoğlu 2017 yılını proje yılı olarak değerlendirdiklerini anımsatarak, "Tüm kurumlarımızı, STK'larımızı ve diğer paydaşları bilgilendirme açısından çeşitli toplantılar düzenledik. İlimizin bu desteklerden maksimum oranda faydalanması için elimizden gelen gayreti gösterme arzusu içerisindeyiz. Bunun en somut göstergesi geçtiğimiz günler içerisinde açılışını yaptığımız Bayburt Doğal Taş Fabrikası'dır. Yıllardır emek verip sonucunu da aldığımız bu tesis bunun en güzel örneğidir." dedi.

Toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu'nun ardından Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi yetkililerinin 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında verilecek proje destekleri hakkında yaptıkları sunumla sona erdi.

(YY-AT-Y)



18.04.2017 18:20:30 TSI

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