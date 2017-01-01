18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan taziye ziyareti

18 Nisan 2017 Salı, 18:13
Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan taziye ziyareti
Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan taziye ziyareti

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Tuncer ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve şube müdürleri, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi olan Abdurrahman Tuncer'in babası emekli bekçi Ömer Tuncer'in vefatı nedeniyle Gazi Mahallesindeki taziye evini ziyaret ederek, merhumun yakınlarına başsağlığı dilediler.
(FT-MSA-Y)

18.04.2017 18:21:24 TSI
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