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Vali Toprak'tan güvenlik güçlerine moral ziyareti



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Emniyet Müdürü Dilberoğlu, ziyaretinden dolayı Vali Toprak'a plaket takdim ederek, daha sonra da üzerinde 'emniyet müdürlüğü' yazılı atkı hediye etti.

(FT-MSA-Y)



18.04.2017 18:24:22 TSI

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