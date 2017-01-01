18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Toprak'tan güvenlik güçlerine moral ziyareti

18 Nisan 2017 Salı, 18:16
Vali Toprak'tan güvenlik güçlerine moral ziyareti
Vali Toprak'tan güvenlik güçlerine moral ziyareti

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.
Emniyet Müdürü Dilberoğlu, ziyaretinden dolayı Vali Toprak'a plaket takdim ederek, daha sonra da üzerinde 'emniyet müdürlüğü' yazılı atkı hediye etti.
(FT-MSA-Y)

18.04.2017 18:24:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Emniyet Müdürü Dilberoğlu'ndan taziye ziyareti
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ DİLBEROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ
Hakkari'deki çığ tünelleri sürücüleri sevindirdi
YEREL

HAKKARİ'DEKİ ÇIĞ TÜNELLERİ SÜRÜCÜLERİ SEVİNDİRDİ
Hakkari'de sürüler meraya çıkartılmaya başlandı
YEREL

HAKKARİ'DE SÜRÜLER MERAYA ÇIKARTILMAYA BAŞLANDI
Hakkari'deki terör saldırısı
YEREL

HAKKARİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Hakkari'deki terör saldırısı
YEREL

HAKKARİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Hakkari'de ters laleler çiçek açtı
YEREL

HAKKARİ'DE TERS LALELER ÇİÇEK AÇTI
AK Parti, Hakkari bölgesinde yükselişe geçti
YEREL

AK PARTİ, HAKKARİ BÖLGESİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Başkan Topbaş'a pankartlı teşekkür
YEREL

BAŞKAN TOPBAŞ'A PANKARTLI TEŞEKKÜR
3500 rakımda karla mücadele çalışması
YEREL

3500 RAKIMDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğum yapmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!