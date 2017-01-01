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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kaçak define arayan şahsa jandarma engeli

18 Nisan 2017 Salı, 18:17
Kaçak define arayan şahsa jandarma engeli

Halil Dağ
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde dedektörle define arayan bir kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri devriye gezdiği sırada M.D. isimli şahıs dedektörle izinsiz define aradığı görülerek gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında tarihi eser olabileceği değerlendirilen para ve 2 metal nesne ele geçirildi. Ele geçirilen nesnelere el konulurken, gözaltına alınan M.D. isimli vatandaş ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(HLD-ÖZ-Y)

18.04.2017 18:25:05 TSI
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