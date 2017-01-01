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Denizli UMKE'den gerçeği aratmayan tatbikat



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DENİZLİ (İHA) - Denizli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2017 Yılı Faaliyet Planı kapsamında, gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptı.

Denizli UMKE ekipleri, 2017 yılı faaliyet eğitimleri kapsamında kaza ve afetlerde kurtarma eğitimine yönelik "İple Erişim ve Tahliye Eğitimi" tatbikatını gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim 3 gün sürdü. 26 UMKE personelinin katıldığı eğitimde yangın, kimyasal madde tehlikeleri, güvenlik önlemleri, ip ve ekipman tanıtımı ve kullanımı, zor durumlardaki olaylara ulaşım - yaklaşım ve tahliye gibi temel düğüm teknikleri konularından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitime İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü Arpacı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Mesut Düzelli ve Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Dr. Erhan Kaya eğitime katılarak, uygulamaları yerinde gördü.

Eğitimi değerlendiren İl Sağlık Müdürü Arpacı, "Özellikle yangın, kimyasal madde tehlikeleri, zor arazi şartlarında görev yapabilme, ip ve ekipmanları ile hat kurmak suretiyle bu durumlarda vakalara ulaşım ve tahliyelerinin yapılması adına UMKE personellerinin bilgileri güncellendi. UMKE'ye yeni katılan personellerin de zor durumlarda müdahale yeteneklerinin arttırılması anlamında çok verimli ve faydalı geçti. Bu tür eğitimler rutin aralıklarla devam edecek" dedi.

(MT-



18.04.2017 18:33:12 TSI

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