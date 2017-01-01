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'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması sonuçlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını ve Yeşilay Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada 6 eser birincilik elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Yuvacı, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda daha sonra Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Müzik dinletisinin ardından Yeşilay tanıtım videosu gösterime sunuldu. Tanıtım filminin ardından konuşan Vali Davut Gül, ortaokul yıllarından itibaren Yeşilaycı olduğunu ve Yeşilay'dan çok şey öğrendiğini söyledi. Gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturulması için düzenlenen programın çok önemli olduğunu belirten Vali Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Yarışmada görsel eser türünde Kangal Şehit Oğuz Özgür Çevik İlkokulu öğrencisi Mehmet Ali Coşkun'un, Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu Öğrencisi Melike Kaya'nın ve Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Habibe Kardaş'ın eserleri birinci oldu.

Edebi eser türünde ise Suşehri Karacaören İlkokulu öğrencisi Aleyna Bora'nın, 75. Yıl Ortaokulu Öğrencisi Rümeysa Yaşın'ın ve Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esra Selvi'nin eserleri birinci seçildi. Öğrencilere ödüllerini Vali Gül ve protokol üyeleri takdim etti.

(UY-Y-)



18.04.2017 18:40:45 TSI

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