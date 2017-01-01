18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Kombi bomba gibi patladı

18 Nisan 2017 Salı, 18:41
Kombi bomba gibi patladı

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir evde bulunan kombinin patlaması sonucu yangın çıktı.
Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi olan Süleymanpaşa'ya bağlı Eskicami Mahallesi Mahramlı Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan kombinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlaması sonucu yangın çıktı. Alev alan kombiyi gören vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığını duyan vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.
(HLD-Y)

18.04.2017 18:49:42 TSI
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