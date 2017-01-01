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Kdz. Ereğli HEM'den giyim, ev mefruşatı ve iğne oyası sergisi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun (HEM) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açtığı giyim, ev mefruşatı ve iğne oyası kursu sona erdi. Kursiyerler, dönem boyunca yaptıkları elişlerini Soğanlı Yörük Köyü, Ali Veli Güzel İlkokulunda sergiledi.

Sergiye Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ünsal Demir, HEM Müdürü Zuhal Efe, Okul Müdürleri, köy muhtarları ve köy sakinleri katıldı.



"Bayanlarımız çok güzel eserler ortaya koydu"

Halk Eğitim Merkezinin halka hizmet verdiğini belirten Kaymakam Nazım Madenoğlu, sadece erkeklere değil bayanlara yönelik birçok eğitimin olduğunu söyledi. Madenoğlu konuşmasında: "Halk eğitim çalışmalarımızın devletimizin eğitim çalışmalarından bir kısmını oluşturduğunu, içimizde bilmeyen yoktur. Artık Halk eğitim ilkokula, ortaokula, liseye ya da dengi okullara ve devamında üniversiteye giden öğrencilerimize değil, artık buraları bitirmiş yada gidemeyen vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Adı üzerinde halk eğitim, halka eğitim vermekteyiz. Halkımız eğitimi bir şekilde alıyor, özellikle bugün bilgiyi alma noktasında o kadar çok kaynağa sahibiz ki, adeta bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz ama bunların içinden hangileri yararlı, hangileri zararlı bunları öğrenmede zorluk çekiyoruz. Devletimizin Halk Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla vatandaşlara verdiği hizmetler sadece erkeklere yönelik hizmetler değildir. Aynı zamanda bayanlara yönelik hizmetlerdir. İşte bugün bütün kursiyerlerimiz bayan, erkeklerde kurs süresi boyunca bayanlarımızın yaptığı eserleri görmek için burada. Bayanlarımız çok güzel eserler ortaya koydular, önce usta öğreticisi sayesinde sonra bu yeri onlara tahsis eden okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz sayesinde, köyümüzün muhtarı ve çevre köy muhtarları sayesinde ama esas itibarı ile hanımlarımızı bu kursa gönderen velilerimiz sayesinde. Sizler teşekküre layık insanlarsınız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle bu diyaloğu yaşayan insanlarımız, evde iş var mı, tarlada iş var mı vesaire bunlara aldırış etmeden kursa gitsinler. Mevcut bilgileri öğrensinler diye sizleri kursa gönderdiler. Burada hoşça vakit geçirilsin hem de halk eğitim merkezinde birbirlerini tanımayan kursiyerlerimizin olduğunu biliyoruz, buraya geldiklerinde aralarında güzel dostluklar oluştuğunu biliyoruz. Köy yerlerinde kursiyerler birbirini tanıyorlar, tanıdıkları için mevcut dostluk ilişkilerini burada geliştirme şansı var" dedi.



Korkmaz "Toplumu eğitmenin yolu kadınları eğitmekten geçer"

Sanatın insanlara hitap eden en zarif duyguların evrensel dili olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz kursiyerleri tebrik etti. Toplumu eğitmenin yolunun kadınları eğitmekten geçtiğini söyleyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: "Sanat insanlara hitap eden en zarif duyguların, en ince detayların evrensel dilidir. Kursiyerlerimizin ve kurs öğretmenlerimizin sabırla ortaya koyduğu bu sanat ürünleri, titiz bir çalışmanın eseridir. Bugün sergilenen ürünler, Halk Eğitimin yapmış olduğu çalışmalarının sadece bir bölümüdür. Halk Eğitim Merkezleri sadece biçki dikiş kurslarından ibaret olmayıp, çalışma alanı çok geniştir. Halk eğitim merkezi çalışmaları hayat boyu öğrenmenin devam ettiğinin en güzel örneğidir. Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün geleneksel el sanatlarını modern üretim teknikleriyle birleştirip, güzel ürünler haline getirmelerinin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel şeyler paylaştıkça çoğalır ve bereketlenir. Toplumu eğitmenin yolu kadınları eğitmekten geçer. Ülkemizin geleceği olan yavrularımızı yetiştirmede en büyük görev kadınlarındır. Kadınların bedensel, zihinsel, ruhsal yapılanmalarının yanı sıra bir de sosyo-kültürel amaçla, sanatsal alanda işlerlik kazanmaları, sorumluluk taşıyabilmeleri, irade hâkimiyeti kurabilmeleri ve kendilerini ifade edebilme gücüne sahip olabilmeleri için, hep yanlarında olacağız. Bugün burada Yazıcılar, Pınarcık Yaslar ve Soğanlı köylerimizde açmış olduğumuz giyim, ev mefruşatı ve iğne oyası kurslarımızın sergisinde emeği geçen başta ilçe kaymakamımız Sayın Nazım Madenoğlu olmak üzere ilgili şube müdürlerime, halk eğitim merkezi müdürü ve yardımcılarına teşekkür eder, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim."



2 bin 602 bayana el sanatları kursu verildi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan el sanatları kursları hakkında bilgi veren HEM Müdürü Zuhal Efe, açılan kurslardan toplam 2 bin 602 bayan kursiyerin faydalandığını söyledi. Efe konuşmasında şu bilgileri verdi: "2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Kdz. Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından bayan kursiyerlerimize yönelik; Kadın giysileri dikimi, yatak odası tekstili hazırlama, çocuk giysileri dikimi, elde antep işi, perde hazırlama, yüzey süsleme, makine nakışları, tutkallı hamur çiçek yapımı, turistik ve hediyelik eşya yapımı, ahşap şekillendirme, elde aplike, elde Türk işlemeleri, elde süzeni, şal örme, tığ oyası, dekoratif örtü dikimi, elde nakış, elde kurdela işi, çeyiz ürünleri hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, keçe aksesuarları yapımı, iğne oyası, tel kırma gibi alanlarda kurslar açıldı. Bu kurslardan 2bin 602 bayan kursiyerimiz faydalanmıştır. Bu gün de burada, Yazıcılar köyünde Ekim ayında 48 kursiyerimizle açılan İğne Oyası, Pınarcık Yaslar köyünde Ekim ayında 12 kursiyerimizle açmış olduğumuz giyim kursu ve Ocak ayında 13 kursiyerimizle açmış olduğumuz ev mefruşatı kursu yine Ekim ayında Soğanlı Köyünde 14 kursiyerimize yönelik açtığımız Giyim kursu ve Şubat ayında 15 kursiyerimize yönelik açtığımız ev mefruşatı kurslarımızın sergilerinin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Biliyoruz ki bu kurslar; bireylerin gelişimini güçlendirici, yeteneklerinin gelişmesi, gün yüzüne çıkması, eğitilmesi yönünde ve bunun yanında halkın günlük hayatın olağan işlerinden ayrılarak farklı alanlarda uğraş alanı edinip, sosyalleşmeleri ve farkındalık yaratmayı sağlamaktadır. Bizler yaptığımız bu çalışmalardan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü çalışmalarımıza başlamadan önce köy ve kasabalarımızda buna dâhil olmak üzere Kdz. Ereğli' nin en ücra köşelerinde yaşayan halkımıza bu eğitimleri vermeyi bir borç bildik. Bu sergiler ve faaliyetler, halk eğitimi merkezimiz bünyesinde, idari personel ve kurs öğretmenlerimizle birlikte, bir kurs dönemi boyunca verilen emeğin, bir karşılığı, bir meyvesidir. Kurumumuz adına, buradan emeği geçen başta İlçe Kaymakamımız Sayın Nazım Madenoğlu'na, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığına ve çalışanlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Başta kurs öğretmenlerimiz olmak üzere kursiyerlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eder, Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmayan sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım."

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kursiyerlere kurs bitirme belgeleri ve sertifikaları verildi. Serginin açılış kurdelasını Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ünsal Demir birlikte kesti. Madenoğlu ve diğer katılımcılar sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı el işleri hakkında bilgi aldı.

(VK-



18.04.2017 19:30:15 TSI

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