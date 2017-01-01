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Başkan Atabay, sera ve sabun atölyesinin son durumu yerinde gördü

- Atabay "Serada hedef 1 milyon fidan"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığında hedef 1 milyon çiçek üretime yapmak Başkan Atabay seranın son durumunu yerinde görürken sabun atölyesinde üretilen sabunları da basın mensuplarına tanıttı.

Didim Belediyesi tarafından 54 dönümlük arazi üzerine kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığında çiçek ve fidan üretimi bu yıl 750 bin çiçek üretilirken, Başkan Atabay hedeflerinin 1 milyon olduğunu açıkladı. Serada üretilen aromatik bitkilerdne üretilen sabun atölyesini de gezen Atabay, üretilen sabunları özellikleri konusunda basın mensuplarına bilgiler verdi.

Ziyarette Başkan Atabay'a CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Eray ve Sinan Ceyhan ve basın mensuplarıyla birlikte serayı ve sabun atölyesini gezip yerinde bilgiler verdi.

"ENDÜSTRİYEL ÜRETİM YAPILACAK"

Serayı gezdikten sonra basın mensuplarına bilgiler aktaran Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 1 milyon çiçek hedeflerine yaklaştıklarını ifade ederek, çiçek yetiştirmenin yanı sıra, vatandaşlara istihdam sağladıklarını söyledi. Bu yıl 750 bin adet mevsimlik çiçek ürettiklerini ifade eden Başkan Atabay, "Hedefimiz 1 milyondu. Sezon sonu serayı büyüteceğiz. Yaklaşık 10 çeşit mevsimlik çiçeğimiz var. Zeytin, kavak ve selvi üretiyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağımız 15 bin adet begonvil çiçeği yetiştirdik. Büyüdükçe torbalıyoruz, dikilme aşamasına geldiğinde vatandaşlarımıza hediye edeceğiz" dedi.

Tıbbi aromatik bitkiler de ürettiklerini belirten Başkan Atabay, "Kantaron, nane ve lavanta yetiştirdik. Dağ kekiğimiz ve ada çayımız var. Bu aromatik bitkilerle Didim'in adını taşıyan ürünler üretip satacağız. Daha önce söylediğimiz gibi Sabun, kolonya ve parfüm yapıp, halkın kullanımına sunacağız. Didim'i endüstriyel bitkilerle oluşturulmuş ürünlerle de tanıtacağız."dedi.

"SABUN ÜRETİMİ YERİNDE KALKINMAYA MODEL OLACAK"

Akköy Mahallesindeki atölyede sabun üretmeye başladıklarını Atabay "Sabunların tamamı da organik bitkilerden elde edilen ekstrelerle yapılıyor. Esas amacımız, burada çalışan insanların kendi işini kurma yoluna gitmeleri. Yerinde kalkınma modeli başladı. Ürünleri sadece bizim kendimizin kullanması çevreye faydası olmaz, anca istihdam yönünden faydası olacak. Üretim arttığında Didim içerisinde küçük ahşaptan satış noktaları yapacağız. Burada zeytinyağı, natural yağlar, kolonya ve sabun üretimlerimizi satacağız. Bunun dışında otellerde de satışa sunacağız. Böylece ürünlerimiz Didim markasıyla yerli ve yabancı müşteriye ulaşmış olacak. Ürünlerimizi bu şekilde pazarlayacağız."ifadelerine yer verdi.

(MB-Y)



18.04.2017 20:02:13 TSI

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