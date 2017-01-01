18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Söke'de seyir halindeki araç alev alev yandı

18 Nisan 2017 Salı, 19:56
Söke'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Söke'de seyir halindeki araç alev alev yandı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke-Milas karayolu Yübetaş mevkiinde seyir halindeki bir araç sürücüsünün gözleri önüde alev alev yandı.
Olay, Söke-Milas Karayolu Yübetaş mevkii seramik fabrikası karşısında meydana geldi. Söke'de çiftçilik yapan Yaşar Yılmaz yönetimindeki 09 D 7261 plakalı plakalı çift kabin lüks kamyonet , seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Yükselen duman ve alevleri gören sürücü Yaşar Yılmaz aracını yol kenarına çekti. Araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince sönürülen araç hurdaya döndü.
(LT-MB-Y)

18.04.2017 20:03:33 TSI
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