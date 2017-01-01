Kayganlaşan yolda zincirleme kaza
- 4 aracın birbirine girdiği kazada maddi hasar meydana geldi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kamyonet ile 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kaza yapan 4 araç yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
18.04.2017 20:20:58 TSI
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